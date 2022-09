Les éléments de la brigade de lutte contre la contrebande, dans la daïra de Barika, relevant du groupement de la Gendarmerie nationale de Batna, ont récupéré trois voitures volées à Sétif, M'Sila et Tizi Ouzou. Les deux individus appréhendés sont suspectés de faire partie d'une bande organisée au rayon d'action qui s'étend à plusieurs wilayas de l'Est et du Cntre du pays. Quant aux véhicules volés, ils ont été localisés dans un atelier de mécanique au moment de la perquisition ordonnée par l'autorité compétente. Ils faisaient l'objet d'une opération de démontage pour les transformer en pièces détachées. Les deux individus âgés d'une quarantaine d'années font l'objet d'une saisine du parquet qui a désigné un juge d'instruction pour situer les diverses responsabilités dans cette affaire et pour identifier les autres complicités plus que probables. Il est évident que pour parvenir à «rayonner» sur plusieurs wilayas, de tels criminels sont accompagnés par tout un réseau afin de cacher les voitures volées avant de les dispatcher sur le marché informel.