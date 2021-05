L’enrichissement du paysage médiatique de la wilaya d’El-Oued par la parution, ces trois dernières années, de trois quotidiens est un acquis à mettre en valeur, car il traduit la vitalité du pluralisme de la presse écrite en Algérie, ont convenu des professionnels du secteur dans la wilaya d’El-Oued. La naissance des nouveaux titres El-Jadid EL-Youmi, AL-Tahrir El-Djazaïria et Al-Ghazel News, consacre la presse de proximité qui constitue un trait d’union entre l’administration et le citoyen et un espace d’expression des préoccupations, ont souligné ces professionnels à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Rachid Khodir, enseignant de communication à l’université d’El-Oued, a estimé que la parution de trois titres de la presse nationale dans la wilaya d’El-Oued est un acquis qu’il faut consolider dans le sens du pluralisme des médias auquel aspirent les gens de la presse, dont les préoccupations ont été prises en charge par les pouvoirs publics à la faveur de la promulgation d’un cadre législatif adéquat. Selon cet universitaire, «la presse, quatrième pouvoir, a assumé pleinement et avec professionnalisme, sa mission dans l’équation de la stabilité sociale mettant à profit la liberté de la presse garantie par la constitution, en sus de son rôle dans le traitement médiatique des différentes activités de la société civile».