Un réseau criminel composé de six personnes vient d'être démantelé, lundi dernier, dans la zone frontalière de Oued Bounaïm, relevant de la commune de Bab El Assa, daïra de Maghnia, par la Gendarmerie nationale et les Garde-frontières. Les individus appréhendés «avaient en leur possession d'énormes sommes d'argent en monnaie nationale (billets de 1000 et 2000 dinars algériens) soit quatre milliards et 108,5 millions de centimes, dont trois milliards et 93 millions de centimes en faux billets, qu'ils ont tenté d'introduire et faire circuler, avec la complicité des réseaux criminels marocains». Cette tentative criminelle s'inscrit dans la tentative de financement et de soutien aux mouvements subversifs qui cherchent à porter atteinte à la sécurité du pays, indiquent les ser-vices compétents du ministère de la Défense nationale.