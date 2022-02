La DASS (direction de l'action sociale et de la solidarité) de Souk-Ahras a adressé récemment des mises en demeure à 22 Centres d'accueil de l'enfance, les sommant de se mettre au plus vite en conformité avec les normes légales régissant ce type d'établissements, faute de quoi leurs agréments seraient annulés. Une réunion de coordination a été organisée avec les gérants de ces centres en juillet dernier, pour les sensibiliser aux dispositions du décret régissant cette activité et pour les informer du délai de rigueur accordé pour se mettre en conformité avec les textes en date du 16 septembre 2021. Depuis, des enquêtes d'inspection ont été effectuées et des manquements ont été observés en ce qui concerne 22 établissements. Pour ne pas pénaliser les familles, la mise en application de la réglementation a été différée et des efforts sont entrepris pour résoudre au mieux des intérêts de l'enfance, cette situation délicate.