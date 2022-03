Sur ordre de la tutelle, la direction de la santé de la wilaya de Constantine a mis fin aux missions du directeur de l'établissement public de santé de proximité de Zighoud Youcef, au lendemain d'un sit-in de protestation des travailleurs du secteur pour protester «contre la mauvaise gestion et l'injustice pratiquée au niveau de certains établissements». Dans son communiqué, la direction de la santé explique qu'après des actions de protestation émanant du partenaire social qui réclame l'amélioration des conditions socioprofessionnelles, en application des instructions et des orientations des instances de tutelle, elle a désigné Zouaoui Youcef comme directeur par intérim pour la gestion de l'établissement public de santé de Hamma Bouziane et Belaâbad Walid, pour celle de l'établissement public de Zighoud-Youcef. Assurant que ses portes demeurent ouvertes pour la prise en charge des préoccupations et des revendications professionnelles des partenaires sociaux, des usagers et des employés du secteur de la santé, elle a appelé l'ensemble des professionnels de santé à oeuvrer à la bonne marche des établissements publics de la santé de la wilaya.