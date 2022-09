Avec l'approche des pluies hivernales et le risque d'inondations, la prévention est de mise. C'est ce qui a conduit un grand nombre de communes relevant de la wilaya d'Oran à anticiper l'enjeu et à lancer de vastes opérations de prévention. Multipliant les curages et les ramassages de déchets ainsi que l'entretien systématique des avaloirs, les agents mobilisés dans le cadre de cette opération sont à pied d'oeuvre depuis plusieurs jours, avant les précipitations attendues. Les brigades mixtes qui ont été déployées comprennent des agents communaux et ceux des divisions de la voirie et de la circulation Les années précédentes ont marqué les mémoires avec les canalisations bouchées et les quartiers submergés par les inondations. Selon les services de la division de l'hygiène et de l'assainissement d'Oran, c'est une vaste campagne d'éradication des points noirs et de curage des avaloirs qui est menée d'arrache-pied par les diverses APC de l'agglomération oranaise. L'opération a déjà permis le ramassage de plus de 2.000 tonnes de déchets et de déblais à travers plusieurs quartiers de la ville et elle a traité quelque 6.000 avaloirs répartis dans la majorité des secteurs urbains.