La quantité de carpes mortes au lac Ben Salem situé dans la localité Tefifiha à la commune de Berrihane (wilaya d'El Tarf) a atteint environ 2.000kg, a indiqué le directeur local de la pêche et de l'aquaculture El Ayeuch Zouaoui. Le même responsable a qualifié la quantité de poissons morts au lac Ben Salem depuis mardi de «grande perte dans la production du poisson», estimant qu'elle constitue «également une perte pour le secteur en lui-même». Les services habilités à gérer ce genre de situations oeuvrent dans le futur à trouver un cadre réglementaire pour l'exploitation de ce plan d'eau via la concession pour garantir la protection de ce site naturel et la préservation des poissons existants en vue de les commercialiser conformément aux conditions sanitaires. Il faut savoir néanmoins que la mort des poissons vivant dans les barrages et lacs constitue un phénomène naturel que connaissent annuellement ces endroits vitaux avec la saison des canicules ou une baisse du niveau de l'oxygène est enregistré.