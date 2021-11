Le programme «Algeria Start-up Challenge» vient de décrocher le Prix du meilleur programme de développement des compétences à Rome, en Italie. Une fierté nationale et un encouragement aussi, pour les jeunes Algériens qui sont à l'origine de ce programme. L'annonce a été faite au cours du West-MED Initiative, qui s'est tenu, récemment, à Rome en Italie. Elu meilleur programme de développement des compétences et de soutien à l'innovation dans le domaine de l'économie Bleue à l'échelle de la Méditerranée occidentale, «Algeria Start-up Challenge» est «le fruit d'un travail collectif» et le résultat d'une large collaboration institutionnelle et d'experts, dont des ministères, des organismes publics et des coachs. Il y a lieu de rappeler dans ce domaine, que le secteur des start-up connaît un réel engouement depuis l'annonce des facilitations, des mesures incitatives et des programmes de prises en charge des jeunes porteurs de projets. Cela dit, beaucoup reste à faire dans ce domaine, si l'on veut que ce secteur soit d'un apport bénéfique dans la relance de l'économie nationale et la diversification des ressources et recettes.