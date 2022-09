La police judiciaire de la sûreté d'Alger vient de procéder au démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le blanchiment de revenus criminels et la contrebande de produits prohibés (feux d'artifice).13 individus ont été appréhendés en même temps que la saisie de 19 millions de pétards et une importante somme d'argent,. C'est ce qu'à révélé lundi dernier la Dgsn.«Le service de wilaya de la police judiciaire de la sûreté d'Alger, a procédé cette semaine, dans une opération qualitative, au démantèlement d'un réseau criminel composé de 13 individus issus des wilayas d'Alger, de Béjaïa et de Constantine, spécialisé dans le blanchiment de revenus criminels, à travers la contrebande internationale de produits prohibés (feux d'artifice)», a indiqué le communiqué. Suite à cette opération qui «a été menée sous la supervision du procureur de la République territorialement compétent, il a été procédé à la saisie de 19 millions d'unités de pétards de différentes catégories, de feux d'artifice, d'une valeur de 16 milliards de centimes, de 3 kg du métal jaune (or), de livrets de famille, d'actes de propriété de deux appartements dans des quartiers huppés, de trois bateaux de pêche, de deux véhicules, d'une grande motocycle et d'un milliard et

300 millions de centimes de revenus criminels». «Les parties de l'affaire ont été présentées devant le procureur de la République territorialement compétent, pour association de malfaiteurs, contrebande internationale de marchandises prohibées, évasion fiscale, faux en écriture publique, abus de fonction et blanchiment de fonds criminels».