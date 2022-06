L'Algérie célèbre le 187e anniversaire de la victoire de l'armée de l'Emir Abdelkader sur l'armée de l'occupation française pendant la bataille d'El Mactaâ,qui constitue une opportunité pour commémorer l'héroïsme de l'Emir Abdelkader.

Cette bataille s'est déroulée un certain 28 juin 1835. C'est l'une des épopées militaires charnières dans la résistance de l'Emir et a fait subir un échec cuisant à l'armée de l'occupant, reconnu par les militaires français. Cette bataille figurait parmi les batailles les plus célèbres menées par l'Emir Abdelkader contre la France, alors âgé d'à peine 26 ans, où il a utilisé une nouvelle stratégie et des tactiques de guerre inédites pour les militaires français de l'époque.

Ce symbole est l'un des modèles à suivre en inculquant leurs idées et leurs convictions auprès des jeunes générations, en soutenant leur présence dans les programmes éducatifs et ceux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et en encourageant l'édition des ouvrages au niveau médiatique.