183 agriculteurs de la wilaya de Tébessa ont bénéficié, au titre de la saison agricole 2021/2022, d'un financement dans le cadre du crédit R'fig, selon le directeur du groupe régional de la Banque de l'agriculture et du développement rural (Badr) qui compte sept agences dans cette wilaya frontalière. 121 crédits ont été accordés dans la filière céréalière, soit 40% de plus que la saison précédente. 34 projets de culture de maïs, lancés dans le cadre d'une première expérience, ont été également financés tandis que 28 cultivateurs de colza ont bénéficié de ce système de crédits R'fig, sachant qu'il y a l'ouverture, ce mois-ci, d'un guichet unique regroupant, notamment la Badr, la direction des services agricoles, la Chambre de l'agriculture et la Coopérative des céréales et légumes secs pour traiter les demandes de financement de la prochaine saison agricole. Une enveloppe financière de plus de 143 millions DA a été consacrée à ce financement pour l'acquisition, notamment, de matières premières, dont les semences et les engrais.