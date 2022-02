La situation des projets du secteur des ressources en eau, figurant dans le programme global de sécurité hydrique de la wilaya, a constitué le thème d'une réunion lundi dernier au siège du chef-lieu. Présidée par le premier responsable de l'exécutif local, cette réunion qui s'est également penchée sur la question des fuites d'eau, souvent déplorées par les habitants, a eu lieu en présence du président de l'Assemblée populaire de wilaya, des chefs de daïra et de l'ensemble des P/APC ainsi que des directeurs exécutifs et des représentants de l'Algérienne des eaux, de l'ONA, de la Concession de l'électricité et du gaz, de l'OPGI, de l'entreprise de gestion des CET, de la CNL et de l'AFL. Le directeur des ressources en eau a présenté aux participants un exposé sur les réalisations du secteur en 2021, celles en cours et le taux de remplissage des barrages qui alimentent les diverses communes de la wilaya. Quant au chef de l'exécutif, il a mis l'accent sur l'importance de la mise en service des 18 puits artésiens réalisés pour réduire le déficit hydrique, notamment grâce à l'approvisionnement des zones rurales.