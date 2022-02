Dans le cadre du renforcement de ses infrastructures de base, le secteur de la poste et des télécommunications de Batna programme en 2022 l'ouverture de quatre nouveaux bureaux de poste au Parc à fourrage, Hamla 3, Djezzar et à Telekhemt. Ils viendront renforcer les 140 bureaux de postes disponibles dans les 61 communes de la wilaya de Batna.

Par ailleurs, et dans le souci de faciliter les opérations de retrait d'argent par les usagers, vont être installés dans les prochaines semaines 15 nouveaux distributeurs automatiques de billets (DAB), à travers la région des Aurès dont trois au niveau de la recette principale de Batna. Cette extension des réseaux d'Algérie poste tombe à point pour soulager la population qui souffre d'un manque flagrant dans ce domaine, vu la forte densité dans l'ensemble de la wilaya qui a besoin d'une meilleure qualité de services. C'est pourquoi des réclamations ont aussi été formulées pour remplacer d'anciens DAB, souvent en panne, ou ceux qui ont subi un saccage.

Dans ce cas, une dizaine de bureaux de poste vont être équipés de caméras de surveillance afin de dissuader les actes de malveillance.