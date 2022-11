Le montant des subventions financières consacrées à la prise en charge des besoins des habitants des zones d'ombre recensées au niveau de la wilaya de Médéa a atteint le montant global de treize milliards de DA, a-t-on appris à l'ouverture de la 3e session ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya (APW). Les fonds injectés pour l'amélioration des conditions de vie des populations résidant au niveau de ces zones d'ombre ont connu une évolution «substantielle», au cours des trois dernières années, passant de 3,5 milliards de DA à 13 milliards de DA. Ces fonds ont permis de prendre en charge 381 zones d'ombre à travers la mise en oeuvre d'un programme de «mise à niveau» destiné à «corriger les insuffisances» enregistrées dans de nombreux domaines, en particulier l'alimentation en eau potable et l'assainissement. Sur les 955 opérations de développement inscrites au profit de ces zones, 881 projets ont été réalisés à ce jour, soit plus de 90% de la totalité du programme qui leur a éte affecté, le reste des opérations, au nombre de 74, étant achevé et exploité avant la fin de l'année en cours.