Les éléments de la 3ème sûreté urbaine d'Oran, sise dans le quartier des HLM, ont procédé dernièrement à une vaste opération de contrôle qui a concerné les commerces et les salons à chicha, à l'issue de laquelle ils ont procédé à la saisie de 120 appareils de narguilé et de leurs accessoires. L'opération a été largement saluée par les habitants du quartier qui déplorent une véritable explosion du phénomène de consommation de la chicha qui, disent-ils, représente un véritable danger pour les consommateurs, notamment les plus jeunes, en cette période de pandémie. Des procédures ont été engagées à l'encontre des contrevenants et le matériel saisi a été transféré à la direction des Domaines, conformément à la réglementation en vigueur. Fumer le narguilé provoque une augmentation du risque de cancers, de bronchites chroniques, de tuberculose ou de problèmes cardio-vasculaires, comme aussi il comporte des risques d'infection microbienne. Face à ces dangers, le contrôle des cafés, des salons de thé et des restaurants orientaux où on fume régulièrement le narguilé demeure nécessaire pour protéger les jeunes et les moins jeunes face à un phénomène qui est en train de prendre une dimension inquiétante dans la périphérie oranaise.