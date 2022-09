Le ministère de l'Industrie vient d'annoncer le lancement de la 11ème édition du Prix national de la PME innovante. Selon le communiqué du ministère, l'édition de cette année se tiendra sous le thème «L'innovation, un lien vers l'avenir». Dans le détail, les PME désirant participer au concours devront d'abord s'inscrire sur une plateforme numérique dédiée à cet événement. À l'issue du concours, les trois entreprises lauréates dans la catégorie des petites et moyennes entreprises innovantes, ayant plus de 3 ans d'activité dans un secteur qui contribue au développement durable, seront récompensées. Par ailleurs, les trois PME lauréates dans la catégorie de l'économie verte recevront les mêmes récompenses que les entreprises de la catégorie sus-citée. Une autre catégorie de PME sera également à l'honneur durant cette compétition. Il s'agit de celles qui conttribuent au développement durable. Ce concours vise à encourager les petites et moyennes entreprises innovantes, tout en les promouvant sur la scène nationale et internationale.