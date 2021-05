Suite à la mort d'un agent de police à Avignon, le ministre français de l'Intérieur a exigé le retrait de titre de séjour pour tous les migrants qui seraient inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (Fsprt). Dans une interview au figaro, Gérald Darmanin veut que les étrangers soient jugés « pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont». L'ancien maire a demandé aux autorités compétentes d'ôter le statut de réfugié aux étrangers radicalisés ou ayant causé des troubles à l'ordre public. Gérald Darmanin a précisé que «4000 personnes non françaises en situation régulière, dont 25% d'Algériens et 20% de Marocains, 15% de Tunisiens et 12% de Russes», sont inscrites au Fsprt. Cela en plus de 1.083 étrangers sans papiers.