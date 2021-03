La Tunisie est devenue le premier pays au Maghreb et le sixième en Afrique à fabriquer son propre satellite destiné à l'Internet des objets, après notamment l'Afrique du Sud, l'Egypte ou le Ghana, selon le site spécialisé Space in Africa. C'est un petit pas pour l'aérospatiale, mais un grand pas pour la Tunisie: le premier satellite fait maison a été lancé dans l'espace, ce 22 mars, ouvrant de nouvelles perspectives locales aux jeunes ingénieurs qui s'expatrient en nombre.

Challenge One, destiné à l'Internet des objets (l'écosystème des objets connectés), a été construit par une équipe du groupe de télécommunications tunisien TelNet, dont la plupart des ingénieurs, formés localement, ont entre 25 et 30 ans.

La fusée a décollé lundi matin de Baïkonour, au Kazakhstan, suivie en direct depuis Tunis par le président Kaïs Saïed.