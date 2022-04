L'Agence nationale de promotion et de rationalisation de l'utilisation de l'énergie Aprue continue sur sa lancée, en concoctant de nouvelles opérations et actions d'utilité publique. Après l'appel d'offres des 1.000 chauffe-eaux solaires, et le projet d'isolation thermique de 1.000 logements existants, voici un autre projet tout aussi important,qui vient de faire l'objet d'un appel d'offres. Il s'agit du lancement d'un appel à consultation nationale ouverte adressée aux agences de communication et de publicité, en vue du lancement d'une opération de reconversion de 100.000 véhicules au GPLc. L'appel à consultation comporte la réalisation de supports pour la campagne de communication de l'Aprue pour ce nouveau programme de reconversion. La date de dépôt des offres est fixée au 28 avril 2022 à partir de 08 heures jusqu'à 12h00, précise le communiqué de l'agence.