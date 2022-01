Un instagrameur peut gagner un salaire conséquent. C'est ce qu'a révélé un de ces professionnels. Il s'agit de Rifka qui a indiqué dans un live sur son compte Instagram que dans les pays étrangers un instagrameur, un youtubeur et autres peuvent gagner entre 600 000 dollars à 3 millions de dollars par année. En Algérie, un instagrameur peut gagner entre 10 et 15 millions de centimes par mois, affirme Rifka précisant que cela dépend en fait du nombre de followers. Lui, à titre d'exemple, compte 4,2 millions de fans sur Instagram. Rifka explique que ces gains proviennent de la publicité. Les instagrameurs qui ont plus de followers, attirent plus d'entreprises et plus de publicité et par conséquent ils gagnent plus d'argent. Le même influenceur souligne que lui et ses semblables gagnent aussi leurs salaires en faisant vendre des produits sur Internet.