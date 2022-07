Le projet de Naftal de conversion d'un million de véhicules au gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL-c) - connu sous le nom commercial «Sirghaz «-est en bonne voie d'ici 2023. «Naftal adhère à la stratégie des pouvoirs publics visant la généralisation de l'utilisation de GPLc afin de réduire la consommation d'essence. À cet effet, nous sommes en passe d'atteindre notre objectif d'un million de véhicules convertis au GPL-c d'ici 2023 «, a indiqué le P-DG de Naftal, Mourad Menouar, lors du lancement de la 4ème édition des journées Family Days à Tamezghida (wilaya de Blida). Selon lui, le parc automobile converti au GPL-c dépasse aujourd'hui 625 000 véhicules. Le taux annuel de conversions de véhicules au GPL-c sera en forte augmentation suite à l'augmentation du nombre d'installateurs agréés, l'Etat ayant mis des moyens financiers conséquents pour cette généralisation de l'utilisation de GPL-c. Le GPL-c est un mélange de butane et de propane à des proportions normalisées, distribué en Algérie par Naftal depuis 1983. L'absence de plomb, de benzène et de soufre dans le «Sirghaz «en fait un carburant très peu polluant et économique.